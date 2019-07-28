2019-07-28T15:13:09+03:00
Происшествия

При сходе оползня в Мьянме погибли 14 человек

Среди них один полицейский
Мария ИГНАТЬЕВА
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При сходе оползня в Мьянме погибли 14 человекПри сходе оползня в Мьянме погибли 14 человекФото: REUTERS
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На севере Мьянмы в штате Качин сошел крупный оползень месторождении нефрита. В происшествии погибли 14 человек, среди которых один сотрудник местной полиции. Помимо этого, как минимум еще четыре человека числятся пропавшими без вести, в том числе два сотрудника сил безопасности. Шансов найти их живыми практически нет.

По данным агентства Reuters, спасателями удалось достать из под завалов двух человек. Пострадавших доставили в больницу. Об их состоянии не сообщается.

При этом, правительство Мьянмы поручило прекратить на месторождения в штате Качин добычу природных ресурсов на период муссонных дождей. Стихия орудует в стране с мая по октябрь. Однако к рекомендациям властей местные жители не прислушались и продолжили добывать минерал.В итоге непослушание привело к трагическому случаю с жертвами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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