При сходе оползня в Мьянме погибли 14 человек

СЕГОДНЯ 15:13 2019-07-28T15:13:09+03:00

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На севере Мьянмы в штате Качин сошел крупный оползень месторождении нефрита. В происшествии погибли 14 человек, среди которых один сотрудник местной полиции. Помимо этого, как минимум еще четыре человека числятся пропавшими без вести, в том числе два сотрудника сил безопасности. Шансов найти их живыми практически нет.

По данным агентства Reuters, спасателями удалось достать из под завалов двух человек. Пострадавших доставили в больницу. Об их состоянии не сообщается.

При этом, правительство Мьянмы поручило прекратить на месторождения в штате Качин добычу природных ресурсов на период муссонных дождей. Стихия орудует в стране с мая по октябрь. Однако к рекомендациям властей местные жители не прислушались и продолжили добывать минерал.В итоге непослушание привело к трагическому случаю с жертвами.

ИСТОЧНИК KP.RU