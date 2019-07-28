Жертвами непогоды в Италии стали не менее трех человек

СЕГОДНЯ 15:21 2019-07-28T15:21:14+03:00

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По меньшей мере три человека стали жертвами непогоды, которая пришла в Италию на смену аномальной жаре.

Сайт kp.ru писал, что температура воздуха в отдельных странах Европы поднималась выше сорока градусов.

Теперь же на регион обрушились ливни, грозы, град, торнадо и сильный ветер. Из-за неблагоприятных погодных условий в субботу, 27 июля, в горах Альто-Адидже погибла норвежская бегунья. Спортсменка участвовала в забеге, когда в нее ударила молния.

В тот же день недалеко от Рима в населенном пункте Фочене скончалась 27-летняя женщина. Она находилась в своем автомобиле, когда его подхватил торнадо. Примерно в то же время в городе Ареццо (Тоскана) был обнаружен труп 72-летнего мужчины. Вероятнее всего, он стал жертвой наводнения, передает канал RaiNews24.

ИСТОЧНИК KP.RU