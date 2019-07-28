МИД Украины выразил протест из-за "несогласованной" поездки Медведева в Крым

СЕГОДНЯ 15:38 2019-07-28T15:38:34+03:00

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Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой российского премьер-министра Дмитрия Медведева в Крым. Дело в том, что в ведомстве данный визит считают "несогласованным".

"Указанная поездка происходит вопреки неоднократным предостережениям со стороны Украины. Циничной является цель "визита" – участие в параде оккупационного флота России", - говорится в сообщении на сайте украинского МИД.

Напомним, что в это воскресенье, 28 июля, на территории всей страны празднуется День Военно-морского флота. Медведев прилетел в Севастополь, чтобы посетить специальные мероприятия по случаю даты. Ожидается, что он пробудет в Крыму несколько дней.

"КП-Крым" ведет прямую онлайн-трансляцию с мест массовых гуляний в Севастополе. В программе - выставка техники, парад боевых кораблей и военно-спортивный праздник.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/722709" frameborder="0"></iframe> Путин: Героизм моряков и талант флотоводцев принесли России великую морскую славу.

ИСТОЧНИК KP.RU