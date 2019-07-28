2019-07-28T15:38:34+03:00
Политика

МИД Украины выразил протест из-за "несогласованной" поездки Медведева в Крым

Премьер РФ посетил Севастополь в рамках празднования Дня Военно-морского флота России
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Екатерина Штукина/POOL/ТАССЕкатерина Штукина/POOL/ТАСС
Изменить размер текста:

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой российского премьер-министра Дмитрия Медведева в Крым. Дело в том, что в ведомстве данный визит считают "несогласованным".

"Указанная поездка происходит вопреки неоднократным предостережениям со стороны Украины. Циничной является цель "визита" – участие в параде оккупационного флота России", - говорится в сообщении на сайте украинского МИД.

Напомним, что в это воскресенье, 28 июля, на территории всей страны празднуется День Военно-морского флота. Медведев прилетел в Севастополь, чтобы посетить специальные мероприятия по случаю даты. Ожидается, что он пробудет в Крыму несколько дней.

"КП-Крым" ведет прямую онлайн-трансляцию с мест массовых гуляний в Севастополе. В программе - выставка техники, парад боевых кораблей и военно-спортивный праздник.

Путин: Героизм моряков и талант флотоводцев принесли России великую морскую славу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жертвами непогоды в Италии стали не менее трех человек
При сходе оползня в Мьянме погибли 14 человек
Зеленский поздравил украинцев с Днем крещением Руси-Украины
Пользователи соцсетей ужаснулись состоянием украинских электричек
ЕС отреагировал на задержания во время несакционированного митинга в Москве
Во время стрельбы на детской площадке в Нью-Йорке погиб один человек, 11 получили ранения
В Нью-Йорке устроили стрельбу на детской площадке
«Наш ВМФ способен дать достойный отпор любому агрессору»: Путин поздравил моряков с Днем ВМФ
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Путин на катере обошел парадную линию боевых кораблей Кронштадтском рейде
Троечников возьмут в вузы благодаря талантливым проектам
Россия доставила гуманитарную помощь в Восточную Гуту
В ЕАЭС могут принять единую ставку акциза на табачные изделия
В США скончались годовалые близнецы, которых отец в жару оставил в машине
Клоун устроил массовую драку на корабле в круизном путешествии по Норвегии
Пранкер Лексус разыграл украинского генерала, притворившись Зеленским
В США из-за халатности сотрудников приюта два питбуля загрызли 29 кошек
В России сократился разрыв между максимальной и минимальной зарплатами
Умерла актриса Расси Тейлор - голос Минни Маус
Кузнечики атаковали американский Лас-Вегас
Лидера республиканцев в Сенате прозвали "московский Митч"
Власти КНДР отпустили задержанный российский траулер
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
Сенатор США заблокировал введение санкций против"Северного потока"