МИД Украины выразил протест из-за "несогласованной" поездки Медведева в Крым
Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой российского премьер-министра Дмитрия Медведева в Крым. Дело в том, что в ведомстве данный визит считают "несогласованным".
"Указанная поездка происходит вопреки неоднократным предостережениям со стороны Украины. Циничной является цель "визита" – участие в параде оккупационного флота России", - говорится в сообщении на сайте украинского МИД.
Напомним, что в это воскресенье, 28 июля, на территории всей страны празднуется День Военно-морского флота. Медведев прилетел в Севастополь, чтобы посетить специальные мероприятия по случаю даты. Ожидается, что он пробудет в Крыму несколько дней.
"КП-Крым" ведет прямую онлайн-трансляцию с мест массовых гуляний в Севастополе. В программе - выставка техники, парад боевых кораблей и военно-спортивный праздник.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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