2019-07-28T15:53:26+03:00
Политика

На Аляске прошли испытания новейшей израильской системы ПРО

"Хец-3" успешно перехватила "вражеские" ракетные цели
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Израиль испытал новейшую систему ПРОИзраиль испытал новейшую систему ПРОФото: REUTERS
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Израиль провел серию испытаний своей системы противоракетной обороны "Хец-3" или "Стрела-3". Согласно информации министерства обороны страны, все маневры впервые осуществлялись за пределами еврейского государства - на территории Аляски.

В рамках испытаний система ПРО успешно перехватила несколько "вражеских" целей за пределами атмосферы и на больших высотах. Для этого "Хец-3" даже не нужны точные данные о местонахождении объектов "противника". Система получает данную информацию автоматически после выхода на орбиту.

Газета The Jerusalem Post уточняет, что на испытаниях присутствовал посол Израиля в Соединенных Штатах Рон Дермер.

Сайт kp.ru писал, что несколько лет назад сами американцы также тестировали на Аляске свой противоракетный комплекс THAAD. Тогда испытания проводились на фоне сообщений об успешном создании межконтинентальной ракеты КНДР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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