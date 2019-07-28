МВД: Большинство задержанных на незаконной акции в Москве приезжие

СЕГОДНЯ 16:13 2019-07-28T16:37:04+03:00

Завершено разбирательство с гражданами, задержанными на несогласованной акции в центре столицы Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Среди задержанных на несанкционированной протестной акции в центре Москвы больше половины иногородних граждан. Об этом сообщили в главке столичной полиции.

Сотрудники правоохранительных органов уже завершили процедуру разбирательства с правонарушителями и составили в их отношении соответствующие протоколы. Согласно документам, из 1075 задержанных более 600 приезжих, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что в субботу, 27 июля, в центре Москвы состоялся несогласованный с властями города митинг. Акция, по данным правоохранительных органов, собрала около 3,5 тысячи человек, из их них примерно 700 - журналисты и блогеры.

Накануне власти столицы призывали москвичей и приезжих не участвовать в незаконном митинге, поскольку такие действия предусматривают административную ответственность и являются наказуемыми.

ИСТОЧНИК KP.RU