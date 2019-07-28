МВД: Большинство задержанных на незаконной акции в Москве приезжие
Среди задержанных на несанкционированной протестной акции в центре Москвы больше половины иногородних граждан. Об этом сообщили в главке столичной полиции.
Сотрудники правоохранительных органов уже завершили процедуру разбирательства с правонарушителями и составили в их отношении соответствующие протоколы. Согласно документам, из 1075 задержанных более 600 приезжих, передает РИА Новости.
Сайт kp.ru писал, что в субботу, 27 июля, в центре Москвы состоялся несогласованный с властями города митинг. Акция, по данным правоохранительных органов, собрала около 3,5 тысячи человек, из их них примерно 700 - журналисты и блогеры.
Накануне власти столицы призывали москвичей и приезжих не участвовать в незаконном митинге, поскольку такие действия предусматривают административную ответственность и являются наказуемыми.
ИСТОЧНИК KP.RU