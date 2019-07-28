Президент Киргизии: мы намерены двигаться вперед вместе с Россией

СЕГОДНЯ 17:26 2019-07-28T17:26:38+03:00

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Киргизия надеется на дальнейшее развитие и укрепление двустороннего сотрудничества с Россией в самых разных сферах. Такое заявление глава республики Сооронбай Жээнбеков сделал во время встречи с участниками Форума молодежных лидеров двух стран в Чолпон-Ате.

"С Россией нас связывают доверительные отношения, основывающиеся на прочных традициях исторической дружбы, союзничества и взаимного уважения. Я не раз отмечал, еще раз скажу, что Россия - наш близкий, надежный союзник и стратегический партнер", - цитирует президента его пресс-служба.

Отмечается, что встреча Жээнбекова с участниками форума прошла в неформальной обстановке. В ходе беседы президент рассказал о своей встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, который посетил Бишкек в марте этого года. По словам Сооронбая Шариповича, в рамках переговоров они успели обсудить многие вопросы, включая развитие взаимодействия между молодежью двух стран, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что тогда Жээнбеков лично приехал встретить Путина в аэропорту. При этом вместо традиционных хлеба и соли политику поднесли блюдо с боорсоками — национальное блюдо Киргизии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/699790" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин прибыл в Бишкек с государственным визитом.

ИСТОЧНИК KP.RU