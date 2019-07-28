2019-07-28T17:26:38+03:00
Политика

Президент Киргизии: мы намерены двигаться вперед вместе с Россией

Сооронбай Жээнбеков назвал нашу страну "близким, надежным союзником и стратегическим партнером"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Фото Алексей Дружинин пресс-служба президента РФ ТАССПрезидент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Фото Алексей Дружинин пресс-служба президента РФ ТАСС
Изменить размер текста:

Киргизия надеется на дальнейшее развитие и укрепление двустороннего сотрудничества с Россией в самых разных сферах. Такое заявление глава республики Сооронбай Жээнбеков сделал во время встречи с участниками Форума молодежных лидеров двух стран в Чолпон-Ате.

"С Россией нас связывают доверительные отношения, основывающиеся на прочных традициях исторической дружбы, союзничества и взаимного уважения. Я не раз отмечал, еще раз скажу, что Россия - наш близкий, надежный союзник и стратегический партнер", - цитирует президента его пресс-служба.

Отмечается, что встреча Жээнбекова с участниками форума прошла в неформальной обстановке. В ходе беседы президент рассказал о своей встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, который посетил Бишкек в марте этого года. По словам Сооронбая Шариповича, в рамках переговоров они успели обсудить многие вопросы, включая развитие взаимодействия между молодежью двух стран, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что тогда Жээнбеков лично приехал встретить Путина в аэропорту. При этом вместо традиционных хлеба и соли политику поднесли блюдо с боорсоками — национальное блюдо Киргизии.

Владимир Путин прибыл в Бишкек с государственным визитом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Россиянин Даниил Квят стал третьим на гонке Гран-при Германии "Формулы-1"
В Батуми устроили митинг в поддержку налаживания отношений с Россией
Парад кораблей в честь дня ВМФ России прошел в сирийском Тартусе
Партия Нетаньяху использовала плакат с Путиным в предвыборной кампании
Партия Зеленского предложила разделить Украину на префектуры
Сбитые в Ливии украинские Ил-76 перевозили оружие
МВД: Большинство задержанных на незаконной акции в Москве приезжие
На Аляске прошли испытания новейшей израильской системы ПРО
МИД Украины выразил протест из-за "несогласованной" поездки Медведева в Крым
Жертвами непогоды в Италии стали не менее трех человек
При сходе оползня в Мьянме погибли 14 человек
Зеленский поздравил украинцев с Днем крещением Руси-Украины
Пользователи соцсетей ужаснулись состоянием украинских электричек