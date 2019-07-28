В Батуми устроили митинг в поддержку налаживания отношений с Россией

СЕГОДНЯ 18:25 2019-07-28T18:25:59+03:00

Участники митинга требуют, чтобы Грузия отказалась от участия в военных блоках Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Оппозиционная партия "Альянс патриотов Грузии" устроила митинг в поддержку восстановления отношений с Россией.

Акция проводится в воскресенье, 28 июля, в центре города Батуми. Ее участники требуют от властей отказаться от воинственной риторики в отношении Москвы, оставить идею вхождения в военные блоки и вернуть взаимодействие между странами на докризисный уровень.

"Главное требование - чтобы наше руководство наконец-то увидело то, чего хочет народ. Мы должны начать прямой диалог с Сухумом, Цхинвалом, Москвой", - приводит Первый канал Грузии слова лидера партии Ирмы Инашвили.

Сайт kp.ru писал, что отношения между Москвой и Тбилиси обострились в конце июня 2019 года. Оппозиционеры выступили против визита российской делегации в грузинскую столицу и организовали многочисленные митинги, в результате которых пострадали сотни человек.

В РФ решили обеспечить безопасность граждан своими силами и полностью запретили прямое авиасообщение с республикой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/716112" frameborder="0"></iframe> «Кресло раздора» между Грузией и Россией.Что случилось между Грузией и Россией? Грузин пытаются убедить, что конфликт начался из-за... кресла, на которое присел российский депутат. Но в России считают, что это была тщательно спланированная провокация

ИСТОЧНИК KP.RU