2019-07-28T18:46:19+03:00
Спорт

Россиянин Даниил Квят стал третьим на гонке Гран-при Германии "Формулы-1"

Первое место занял голландец Макс Ферстаппен, второе - немец Себастьян Феттель
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Немец Себастьян Феттель, голландец Макс Ферстаппен и россиянин Даниил Квят (слева направо)Немец Себастьян Феттель, голландец Макс Ферстаппен и россиянин Даниил Квят (слева направо)Фото: REUTERS
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Пилот итальянской команды "Торо Россо", россиянин Даниил Квят стал третьим в гонке Гран-при Германии в рамках чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Последний раз спортсмен поднимался на подиум около трех лет назад.

Победителем этой гонки стал голландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Вторым пришел немец Себастьян Феттель из "Феррари".

Напомним, что Квят стал пилотом Формулы-1 еще в 2014 году в возрасте 20 лет. Он дебютировал в составе "Торро Россо", а потом перешел в "Ред Булл". В 2016-м россиянин вернулся к своей первой команде и выступал вместе с ней еще около года.

Сайт kp.ru писал, что многие уже не рассчитывали на возвращение Квята к гонкам, поскольку в какой-то момент он начал показывать плохие результаты, сносить конкурентов с трассы и влетать в стены. За это парня даже прозвали "Русская торпеда".

ИСТОЧНИК KP.RU

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