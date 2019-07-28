Россиянин Даниил Квят стал третьим на гонке Гран-при Германии "Формулы-1"

СЕГОДНЯ 18:46 2019-07-28T18:46:19+03:00

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Пилот итальянской команды "Торо Россо", россиянин Даниил Квят стал третьим в гонке Гран-при Германии в рамках чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Последний раз спортсмен поднимался на подиум около трех лет назад.

Победителем этой гонки стал голландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Вторым пришел немец Себастьян Феттель из "Феррари".

Напомним, что Квят стал пилотом Формулы-1 еще в 2014 году в возрасте 20 лет. Он дебютировал в составе "Торро Россо", а потом перешел в "Ред Булл". В 2016-м россиянин вернулся к своей первой команде и выступал вместе с ней еще около года.

Сайт kp.ru писал, что многие уже не рассчитывали на возвращение Квята к гонкам, поскольку в какой-то момент он начал показывать плохие результаты, сносить конкурентов с трассы и влетать в стены. За это парня даже прозвали "Русская торпеда".

ИСТОЧНИК KP.RU