Интервью журналиста Fox News с Путиным номинировано на премию "Эмми"

СЕГОДНЯ 19:06 2019-07-28T19:06:01+03:00

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Интервью президента России Владимира Путина для американского телеканала Fox News номинировано на престижную телевизионную премию "Эмми". Речь идет о беседе главы государства с журналистом Крисом Уоллесом, которая состоялась в июле 2018 года.

Сайт kp.ru писал, что общение произошло в посольстве России в Хельсинки. Путин пришел на интервью сразу после своей встречи с президентом США Дональдом Трампом. Уоллес задавал вопросы на протяжении 35 минут. За это время российский лидер успел высказаться о расширении НАТО, Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Крыме, КНДР и многом другом.

Теперь работа Криса Уоллеса номинирована в категории "Выдающееся интервью". Для Fox News это первый такой случай в истории всего телеканала. Победители в номинации будут объявлены 24 сентября на церемонии, которая состоится в Нью-Йорке, передает сайт телекомпании.

Интервью с Путиным на Fox News.

ИСТОЧНИК KP.RU