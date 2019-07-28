Британский эсминец прибыл в Ормузский пролив для защиты торговых судов
В воды Ормузского пролива зашел британский эскадренный миноносец Duncan. Об этом сообщил командир эсминца Том Трент.
Корабль будет сопровождать торговые корабли в районе, где иранские пограничники ранее задержали танкер Stena Impero. Сайт kp.ru писал, что судно под флагом Британии нарушило международные правила.
"Корабль ее Величества Duncan прибыл в Ормузский пролив, чтобы продолжить насущную работу по защите британских морских интересов, которую осуществляли корабль Montrose и персонал командующего морским подразделением Соединенного Королевства в Бахрейне", - цитирует ТАСС командира эсминца.
Известно, что судно ранее дислоцировалось в Средиземном и Черном морях, где осуществляло поддержку французской авианосной ударной группы в рамках операций против террористов в Сирии.
Арест британского нефтяного танкера.
ИСТОЧНИК KP.RU