2019-07-28T19:42:21+03:00
Политика

Британский эсминец прибыл в Ормузский пролив для защиты торговых судов

Миноносец Duncan будет сопровождать корабли в регионе, где иранские власти задержали танкер Stena Impero
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Эсминец ВМС Британии вошел в воды Персидского заливаЭсминец ВМС Британии вошел в воды Персидского заливаФото: REUTERS
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В воды Ормузского пролива зашел британский эскадренный миноносец Duncan. Об этом сообщил командир эсминца Том Трент.

Корабль будет сопровождать торговые корабли в районе, где иранские пограничники ранее задержали танкер Stena Impero. Сайт kp.ru писал, что судно под флагом Британии нарушило международные правила.

"Корабль ее Величества Duncan прибыл в Ормузский пролив, чтобы продолжить насущную работу по защите британских морских интересов, которую осуществляли корабль Montrose и персонал командующего морским подразделением Соединенного Королевства в Бахрейне", - цитирует ТАСС командира эсминца.

Известно, что судно ранее дислоцировалось в Средиземном и Черном морях, где осуществляло поддержку французской авианосной ударной группы в рамках операций против террористов в Сирии.

Арест британского нефтяного танкера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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