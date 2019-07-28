2019-07-28T20:30:10+03:00
Телевизор

Режиссер "Короля льва" спрятал в фильме одну "настоящую" сцену

Восход солнца над саванной в начале картины был снят на камеру и не является частью компьютерной графики
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Фильм является ремейком одноименного мультфильмаФильм является ремейком одноименного мультфильмаФото: кадр из фильма
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Американский режиссер Джон Фавро спрятал в своем анимационном фильме "Король лев" одну "настоящую" сцену, которая была снята на камеру и не имеет никакого отношения к компьютерной графике.

Речь идет о моменте в самом начале кинокартины, когда над саванной в Африке восходит солнце. По словам самого Фавро, это единственный такой кадр во всем фильме.

Фотография была сделана в Африке

Фотография была сделана в Африке

"Я вставил один кадр, который мы на самом деле сделали в Африке, чтобы узнать, заметит ли кто-нибудь", - написал режиссер у себя на странице в Twitter и здесь же разместил саму фотографию.

Сайт kp.ru писал, что премьера нового анимационного фильма, являющегося ремейком диснеевского мультфильма 1994 года состоялась в середине июля 2019 года. Над сценарием работали Джефф Натансон и Ирен Меччи.

Король Лев - официальный трейлер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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