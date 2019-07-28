Пользователи соцсетей поставили Зеленскому "двойку" по истории

СЕГОДНЯ 21:08 2019-07-28T21:08:40+03:00

Президент Украины упомянул у себя в Twitter несуществующее государство

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Президент Украины Владимир Зеленский хотел поздравить соотечественников с Днем крещения Руси, но, видимо, по ошибке придумал новое государство.

"Поздравляю всех с Днем крещения Киевской Руси-Украины! Это историческое событие стало мощным стимулом к объединению древнего государства, его укрепления и развития", — написал политик у себя на странице в Twitter.

Сайт kp.ru сообщал, что дальше в посте звучал призыв к предстоятелям церквей, но мало кто из пользователей обратил на это внимание. Комментаторов гораздо больше заинтересовало название несуществующей страны.

"Стесняюсь даже спросить, какое государство крестил князь Владимир? Киевскую Русь-Украину? Он то сам знал об этом?", - написал один из пользователей социальной сети.

"Вова открою тебе страшную тайну - тогда не было никакой Украины", - добавил другой.

"По истории двойка была? Не было тогда твоей страны. Не-бы-ло!", - поддержал их третий комментатор.

ИСТОЧНИК KP.RU