У берегов Мексики сформировался тропический шторм "Эрик"

СЕГОДНЯ 21:23 2019-07-28T21:23:37+03:00

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Между побережьем Мексики и Гавайскими островами в Тихом океане сформировался тропический шторм "Эрик". Об этом свидетельствуют данные Национального центра Соединенных Штатов по наблюдению за ураганами.

Известно, что скорость ветра в эпицентре бури в настоящий момент составляет около 17,9 метров в секунду. В ближайшие сутки она продолжит повышаться, и к понедельнику шторм превратится в ураган.

Сейчас он находится примерно в 2,8 тысячи километров к юго-востоку от Гавайских островов, двигаясь в их направлении со скоростью 7,8 м/с. "Эрик" достигнет архипелага примерно к пятнице, 2 августа, но к этому времени уже потеряет силу, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что несколькими неделями ранее мощный ураган обрушился на американский город Новый Орлеан штата Луизиана и привел к серьезному наводнению.

ИСТОЧНИК KP.RU