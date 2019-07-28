2019-07-28T21:23:37+03:00
Происшествия

У берегов Мексики сформировался тропический шторм "Эрик"

Скорость ветра в эпицентре бури составляет около 17,9 м/с
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Тихом океане сформировался тропический штормВ Тихом океане сформировался тропический штормФото: REUTERS
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Между побережьем Мексики и Гавайскими островами в Тихом океане сформировался тропический шторм "Эрик". Об этом свидетельствуют данные Национального центра Соединенных Штатов по наблюдению за ураганами.

Известно, что скорость ветра в эпицентре бури в настоящий момент составляет около 17,9 метров в секунду. В ближайшие сутки она продолжит повышаться, и к понедельнику шторм превратится в ураган.

Сейчас он находится примерно в 2,8 тысячи километров к юго-востоку от Гавайских островов, двигаясь в их направлении со скоростью 7,8 м/с. "Эрик" достигнет архипелага примерно к пятнице, 2 августа, но к этому времени уже потеряет силу, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что несколькими неделями ранее мощный ураган обрушился на американский город Новый Орлеан штата Луизиана и привел к серьезному наводнению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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