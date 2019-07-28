Гитара с автографами музыкантов The Doors продана на аукционе в России

СЕГОДНЯ 21:55 2019-07-28T21:55:30+03:00

Музыкальный инструмент ушел с торгов за 950 тысяч рублей

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Гитара с автографами всех участников американской рок-группы The Doors была продана на аукционе "Литфонда" в Подмосковье за 950 тысяч рублей.

Торги состоялись в субботу, 27 июля, на территории "Парка Дракино" в Серпуховском районе, где в эти выходные проходил международный хэви-метал-фестиваль Big Gun. Стартовая цена гитары с автографами всех участников группы, в том числе вокалиста Джима Моррисона, составляла 790 тысяч рублей.

Также на акционе была представлена барабанная палочка ударника Ларса Ульриха из группы "Metallica", автограф Оззи Осборна и многих других музыкантов, например, Iron Maiden, Led Zeppelin и Black Sabbath. Весь перечень приводится на сайте торгов.

Сайт kp.ru писал, что вокалист и лидер группы The Doors Джим Моррисон умер еще в 1971 году, когда ему было 27 лет. Изначально сообщалось, что причиной смерти стал разрыв сердца, однако потом стало известно о передозировке наркотиками.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="378" height="284" src="https://www.kp.ru/video/embed/434527" frameborder="0"></iframe> The Doors. When you're strange.Документальный фильм Тома ДиЧилло о легендарной рок-группе выходит в российский прокат ко дню рождения Джима Моррисона - 8 декабря. Закадровый текст в фильме читает Джонни Депп.

ИСТОЧНИК KP.RU