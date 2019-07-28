Дзюба: Аршавин в футболе не разбирается

СЕГОДНЯ 23:12 2019-07-28T23:12:21+03:00

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Нападающий "Зенита" Артем Дзюба попросил не доверять Андрею Аршавину выбор лучших игроков. Такое заявление он сделал после победы санкт-петербургской команды над "Оренбургом".

“Уберите Аршавина от выбора лучших игроков — он в футболе не разбирается, поэтому пусть будет кто-нибудь другой", - приводит слова Дзюбы официальный сайт "Зенита".

Матч завершился со счетом 2:0. Мячи в ворота оренбуржцев забросили Сердар Азмун и Дзюба. Завершивший спортивную карьеру Аршавин, выступал в роли эксперта телеканала "Матч ТВ" во время трансляции встречи. Он назвал лучшим игроком матча голкипера "сине-бело-голубых" Андрея Лунева.

"Рад за Андрюху Лунева, потому что его признали лучшим сегодня. Мне кажется, что для него это было очень важно. Сегодня он провел потрясающий матч. Главное - победили”, - сказал Дзюба.

ИСТОЧНИК KP.RU