В Эстонии предлагают вернуть на место копию памятника солдату СС

28 Июль 23:45 2019-07-28T23:46:53+03:00

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В Эстонии предлагают поставить на кладбище в городе Лихула на место демонтированного ранее монумента солдату в форме СС его копию. С такой инициативой к руководству волости Ляэнаранна обратилась некоммерческая организация "Клуб друзей Эстонского легиона".

НКО хочет установить копию памятника 20 августа, спустя 15 лет после дня изначальной установки памятника. Старейшина Ляэнаранна Микка Пиккметс подчеркнул, что рассчитывать на эту дату "Клуб друзей Эстонского легиона" не может, поскольку волостное собрание обсудит этот вопрос лишь на заседании 22 августа, передает ТАСС.

"Члены волостного собрания решили, что хотят все обдумать, а не торопиться", - пояснил Пиккметс.

Напомним, как писал сайт "КП", изначально памятник эстонским солдатам СС был установлен в городе Пярну в 2002 году. Монумент вызвал волну протестов среди местного населения. В итоге камень привезли в поселок Лихула и поставили на местном кладбище. Однако реакция на это событие международной общественности вынудила вмешаться в ситуацию власти Эстонии, которые вскоре постановили убрать памятник.

В этом году активисты входящей в правящую коалицию Эстонии Консервативной народной партии предложили вернуть монумент на кладбище. Их инициативу поддержал спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас. Но премьер-министр Юри Ратас выступил против, и настоял на том, чтобы памятник оставался в Музее борьбы за свободу в Лагеди.

ИСТОЧНИК KP.RU