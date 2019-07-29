Журналист из КНР рассказал об "утрате" Китаем Сахалина

СЕГОДНЯ 00:07 2019-07-29T00:48:03+03:00

В Пекине "поведали историю" о передаче полуострова России в обмен на поддержку в борьбе с Британией и Францией

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Полуостров Сахалин находился под юрисдикцией Китая и был захвачен Россией. С таким заявлением выступил журналист китайского портала Sohu, который в своей статье рассказывает об обнаруженной на Сахалине каменной стеле с древними иероглифами.

"Китай - страна с долгой историей, когда-то у нее была гораздо большая территория, чем сейчас. Однако из-за военной агрессии многие из наших бывших территорий сейчас принадлежат другим странам", - говорится в материале.

По словам китайского журналиста, полуостров Сахалин принадлежал Китаю с древних времен до 50-х годов XIX века. В это время Поднебесная ослабевает и становится "жертвой иностранных войск".

В обмен на обещание поддерживать Китай в борьбе против Британии и Франции Российская империя получила значительные территории на северо-востоке, в том числе и Сахалин. Об этом "историческом факте" в Пекине "вспомнили", когда во время раскопок российские археологи обнаружили стелу.

Как пишет автор, "поскольку они не очень хорошо знакомы с китайскими иероглифами, они связались с китайской стороной для исследования" артефакта. И когда эксперты КНР увидели надпись, их "охватила грусть". Оказалось, что это стихи императора Цяньлуна, правящего в Китае в XVIII веке. В поэтической форме он рассказывал о своих успехах и утверждал, что "никто не сможет с ним сравниться".

"Если бы он только знал, что земля, на которой он тогда стоял, впоследствии перейдет России. Сейчас его слова кажутся нам смешными, поэтому можно сказать, что, написав данные строчки, он утратил свое достоинство", — считает журналист.

В статье также говорится о том, что Сахалин богат природными ресурсами, в том числе запасами нефти. В уже разведанных месторождениях находится около семи миллиардов тонн "черного золота".

"Его энергетических запасов достаточно, чтобы приносить России доход в 500 миллиардов долларов. Поэтому утрата Сахалина - это большая потеря для Китая", - печалится автор статьи.

ИСТОЧНИК KP.RU