2019-07-29T00:31:41+03:00
Политика

В Донбассе взбунтовались украинские морпехи

Следственная группа СБУ и военная прокуратура расследует случай открытого неповиновения приказам командования
Юлия ДИВЕЕВА
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Украинские морпехи в Донбассе требуют от командования улучшить материальное содержание бойцовУкраинские морпехи в Донбассе требуют от командования улучшить материальное содержание бойцовФото: REUTERS
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Морские пехотинцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе взбунтовались и потребовали улучшения материального обеспечения личного состава. Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Его выступление опубликовано на YouTube-канале пресс-службы Управления Народной милиции ДНР.

По словам Басурина, разведка ДНР установила, что в первом батальоне 36-й бригады морской пехоты на Мариупольском направлении работает совместная следственная группа СБУ, военной службы правопорядка и военной прокуратуры. Расследование в отношении группы военнослужащих ведется по факту открытого неповиновения приказам командования, а также призывов к невыполнению приказов.

Официальный представитель УНМ ДНР уточнил, что в бунте участвовали 16 человек, а зачинщиком стал старший матрос Роман Бондаренко. Он призвал сослуживцев прекратить исполнение указания руководства "до приведения в соответствие норм вещевого и продовольственного снабжения на передовых позициях".

Басурин отметил, что Бондаренко был на хорошем счету у командования и был премирован "за особые успехи в ведении боевых действий" против ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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