ФБР объявило награду за помощь в поимке "розовой бандитки"

СЕГОДНЯ 01:31 2019-07-29T01:32:09+03:00

Женщина с розовой сумочкой ограбила четыре банка в США

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Десять тысяч долларов обещает заплатить Федеральное бюро расследований США (ФБР) тому, кто предоставит информацию о "розовой бандитке", ограбившей за последние восемь дней уже четыре банка на восточном побережье Соединенных Штатов. Объявление о награде появилось в твиттере отделения ФБР города Шарлотт (Северная Каролина), сразу после четвертого ограбления.

ФБР объявило награду за помощь в опознании и задержании "розовой бандитки"Фото: СОЦСЕТИ

"Розовая бандитка" напала снова в Северной Каролине. Вчера она проникла в банк в Гамлете. ФБР предлагает вознаграждение до 10000 долларов", - говорится в сообщении.

Предыдущие три ограбления произошли в Филадельфии (штат Пенсильвания) и Балтиморе (штат Делавэр). Правоохранители просят помочь в опознании женщины, чтобы "безопасно ее посадить". Согласно кадрам с камер видеонаблюдения и описаниям очевидцев - это белая или латиноамериканская женщина ростом примерно 158 -162 сантиметра, и весом около 58 килограммов.

"Розовая бандитка" выходит "на дело" в бейсболке и темных очкахФото: СОЦСЕТИ

В ФБР пояснили, что свое прозвище грабительница получила за то, что дважды из четырех случаев на дело она приходила с ярко-розовой дамской сумочкой, передает телеканал Fox News. Каждый раз женщина просто подходила к окошку в банке и показывала сотруднику записку с требованием выдать ей деньги. Сколько денег похитительнице удалось получить таким образом, не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU