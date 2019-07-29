В Москве арбузы на бахчевых развалах начнут продавать с 3 августа

СЕГОДНЯ 03:00 2019-07-29T03:49:30+03:00

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Бахчевые развалы, на которых будут продавать арбузы и дыни, появятся в Москве с третьего августа. Об этом сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

Пока количество бахчевых развалов, которые будут открыты в этом году, пока не уточняется. В прошлом году в столице арбузы и дыни продавали почти в 300 специализированных точках по всему городу, передает ТАСС.

Сайт "КП" рассказывал, что эксперты Роскачества напомнили три простые правила выбора вкусного арбуза. Для того чтобы выбрать сладкий и созревший арбуз по нему нужно постучать. Звук должен быть не глухим и не звонким, а гулким и напоминающим вибрацию.

На арбузной корочке не должно быть побитостей и трещин, и она должна быть матовой. Также обязательно должно присутствовать "земляное пятно". Оно должно быть ярко-желтого цвета. Чем ярче – тем лучше.

Напомним, что в прошлом году Роскачество проверило ранние арбузы, и выяснило, что все они безопасные — без нитратов и пестицидов.

ИСТОЧНИК KP.RU