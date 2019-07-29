Трамп планирует сменить главу Национальной разведки США

СЕГОДНЯ 03:36 2019-07-29T03:48:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Соединенных Штатах сменится директор Национальной разведки. Об этом сообщил президент страны Дональд Трамп в своем Twitter.

"Я рад сообщить, что многоуважаемый конгрессмен Джон Рэтклифф из Техаса будет выдвинут мной на пост директора Национальной разведки", - написал Трамп.

По его словам, нынешний глава ведомства Дэниел Коутс оставит должность 15 августа. Глава государства поблагодарил директора Нацразведки за "его великолепную службу" стране.

"Исполняющий обязанности директора будет назван в скором времени", - уточнил президент.

После выдвижения, кандидатуру Рэтклиффа должен одобрить Сенат Конгресса.

Ранее о том, что Коутс готовится к увольнению, сообщила газета The New York Times. Источники издания сообщили, что президент и директор не нашли общего языка по многим вопросам, в том числе и по касающимся России. Трамп неоднократно критиковал американскую разведку.

ИСТОЧНИК KP.RU