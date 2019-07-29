2019-07-29T04:59:44+03:00
Спорт

Аршавин прокомментировал слова Дзюбы о своей квалификации

Завершивший карьеру футболист предположил, что нападающий "Зенита" ревнует
Юлия ДИВЕЕВА
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Андрей АршавинАндрей АршавинФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Бывший футболист "Зенита" Андрей Аршавин прокомментировал заявление действующего нападающего сине-бело-голубых Артема Дзюбы о том, что завершивший карьеру футболист не разбирается в футболе.

"Я даже не знаю, что ему ответить. Хорошо, что сегодня лучшего игрока выбирал Геннадий Орлов, а то слова, я думаю, были бы еще жестче", — приводит слова Аршавина "Матч ТВ".

Он предположил, что форвард "Зенита" ревнует к голкиперу Андрею Луневу, которого признали лучшим игроком в матче с "Оренбургом". Аршавин подчеркнул, что если Дзюба хочет быть названным лучшим игроком на поле, ему просто нужно стать таким.

Как ранее писал сайт kp.ru, Артем Дзюба попросил не доверять Андрею Аршавину выбор лучших игроков.

"Уберите Аршавина от выбора лучших игроков — он в футболе не разбирается, поэтому пусть будет кто-нибудь другой", - сказал он после матча с "Оренбургом".

При этом нападающий отметил, что рад за Лунева, которого признали лучшим игроком заслуженно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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