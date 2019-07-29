Украинский журналист призвал готовиться к военному вторжению в Россию

СЕГОДНЯ 05:53 2019-07-29T05:53:32+03:00

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Украина должна срочно готовит свои войска к вторжению в Россию для поддержания в РФ демократии. Такое предложение выдвинул бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар

"К границе надо срочно подтянуть несколько лучших бригад и начать из обучать законам РФ — чтобы они могли справиться с охраной общественного порядка в тех регионах, о которых попросит правительство народного доверия РФ", - написал он 27 июля на своей странице в Facebook.

Он призвал Верховную раду срочно собраться и дать разрешение Верховному Главнокомандующему на ввод войск в РФ.

В комментариях к этому посту пользователи спрашивают у Кухара, какие препараты он употребляет, а некоторые называют его провокатором.

"Опять Минздрав Украины не закупил галоперидол", - предположил Константин Попов.

"Чувак, поделись пожалуйста своими поставщиками веществ. Таким дебилом без наркотиков быть невозможно", - шутит Валентин Анашкин

"После него тускнеет даже “Квартал 95", - поддержал его Denis Toskin.

"Можно мечтать о чём угодно. Результат реального столкновения лишит фантазий вмиг", - подчеркнул Игорь Розовей

ИСТОЧНИК KP.RU