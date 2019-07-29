ВЦИОМ: Большинство россиян не доверяют электронным паспортам

СЕГОДНЯ 07:07 2019-07-29T07:49:55+03:00

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Около 60% граждан России не хотят оформлять электронные паспорта, поскольку считают их недостаточно надежными. К такому выводу пришли исследователи ВЦИОМ после проведенного опроса.

В Центре выяснили, что большинство россиян (85%) знают о планах ввести электронный документ удостоверяющий личность, но 59% признались что не готовы его оформить. Хотели бы иметь электронный паспорт 31% опрошенных. Более продвинутыми в этом вопросе оказались мужчины и молодежь от 18 до 24 лет.

Участники исследования из основных достоинств электронного паспорта выделили его универсальность - в одном документе содержатся все данные (11%). Также россияне оценили долговечность, небольшие риски потерять его и компактность (8%), а 7% считают электронный паспорт практичным, передает ТАСС.

Ненадежным носителем электронный формат сочли 22% опрошенных, еще 8% опасаются возможных сбоев в системе и базе данных. Среди рисков граждане назвали утечку данных третьим лицам, потерю самого паспорта. А 3% россиян переживают, что не все и не везде смогут пользоваться таким документом.

Напомним, сайт kp.ru цитировал 10 июля слова вице-премьера Максима Акимова, который сказал, что правительство РФ к 2022 году будет готово к переводу основных документов на электронные носители. Он заверил, что происходить это все будет аккуратно с ориентированием на пожелания людей.

ИСТОЧНИК KP.RU