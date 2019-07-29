Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у восточного побережья Камчатки

СЕГОДНЯ 07:46 2019-07-29T07:48:05+03:00

Землетрясение у берегов Камчатки произошло в ночь на понедельник Фото: REUTERS

В населенных пунктах толчки не ощущались

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У восточного побережья Камчатки в ночь на 29 июля произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщил Камчатский филиал ФИЦ "Единой геофизической службы РАН".

Толчки были зафиксированы в акватории Кроноцкого залива. Эпицентр находился на глубине 52,4 километра примерно в 160 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского.

Энергетический класс сейсмического события был равен 11,6. По предварительным данным, в населенных пунктах Камчатского края землетрясение не ощущалось, передает РИА Новости.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что 26 июня у восточного побережья Камчатки в акватории Берингова моря был зафиксирован мощный подземный толчок. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в 14:18 по местному времени (12:18 по Владивостоку).

Эпицентр находился в 82 километрах от поселка Усть-Камчатск и залегал на глубине в 71 километр. По силе и интенсивности сотрясений специалисты оценивают землетрясение как «разрушительное». Жители ближайшего поселка ощутили толчки.

ИСТОЧНИК KP.RU