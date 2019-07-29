Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у восточного побережья Камчатки
У восточного побережья Камчатки в ночь на 29 июля произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщил Камчатский филиал ФИЦ "Единой геофизической службы РАН".
Толчки были зафиксированы в акватории Кроноцкого залива. Эпицентр находился на глубине 52,4 километра примерно в 160 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского.
Энергетический класс сейсмического события был равен 11,6. По предварительным данным, в населенных пунктах Камчатского края землетрясение не ощущалось, передает РИА Новости.
Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что 26 июня у восточного побережья Камчатки в акватории Берингова моря был зафиксирован мощный подземный толчок. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в 14:18 по местному времени (12:18 по Владивостоку).
Эпицентр находился в 82 километрах от поселка Усть-Камчатск и залегал на глубине в 71 километр. По силе и интенсивности сотрясений специалисты оценивают землетрясение как «разрушительное». Жители ближайшего поселка ощутили толчки.
ИСТОЧНИК KP.RU