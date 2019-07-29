В ОБСЕ раскритиковали языковую политику Украины

СЕГОДНЯ 07:53 2019-07-29T07:53:37+03:00

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Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер высказался в отношении языковой политики Украины. По его мнению, это нарушает права нацменьшинств и добавляет элементы дискриминации.

- Наше подразделение занимается как вопросами образования, так и темой языковой политики. Одна из сегодняшних проблем - реализация рекомендаций Совета Европы. К примеру, это касается разделения между языками Евросоюза и всеми остальными. Такая классификация говорит о том, что по отношению к разным нацменьшинствам проводится неравная политика, а это вносит элементы дискриминации, - сказал в интервью «Известиям» Заньер.

Он отметил, что в тексте закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» нет слов о защите языков нацменьшинств. Более того принимали его, не проконсультировавшись с национальными меньшинствами.

Верховный комиссар отметил, что если конфликтующие стороны договорятся по поводу языковой автономии Донбасса, то подразделение ОБСЕ готово содействовать урегулированию вопросов по языковой тематике, а также обеспечить необходимую экспертизу.

Напомним, что за русский язык на Украине станут штрафовать и сажать. При этом, более 60% жителей незалежной считают, что украинский язык должен быть единственным государственным языком.

ИСТОЧНИК KP.RU