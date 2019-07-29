На Украине планируют «коренным образом» реформировать СБУ

СЕГОДНЯ 10:44 2019-07-29T10:44:20+03:00

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Служба безопасности Украины (СБУ) должна стать более мощной в сфере контрразведки, поэтому спецслужбы должны быть реформированы коренным образом, а борьбу с коррупцией необходимо исключить как функцию неприсущую СБУ. Соответствующие заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Данилюк.

«Борьба со шпионской деятельностью на Украине - это ключевая функция, которую они (СБУ) должны выполнять», - сказал секретарь Совбеза в интервью украинскому "24 каналу", подчеркнув, что экономика и борьба с коррупцией являются «искусственными, временными функциями СБУ, которые нужно убирать».

Ранее сайт kp.ru, Данилюк рассказал, как избранный президент Владимир Зеленский будет набирать министров в свое правительство и чем он займется. Первой в списке на повестке дня стоит борьба с коррупцией, а следом идет реформа СБУ и создание Службы финансовых расследований.

ИСТОЧНИК KP.RU