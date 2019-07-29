Борис Джонсон потратит 120 миллионов долларов на рекламную кампанию по выходу из ЕС

СЕГОДНЯ 10:45 2019-07-29T11:00:05+03:00

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Великобритания продолжает готовиться к выходу Королевства из состава ЕС. Канцлер британского казначейства Саджид Джавид планирует обнародовать план дополнительных расходов на подготовку к Brexit без сделки с Евросоюзом. Как сообщает The Guardian, речь идет об одном миллиарде фунтов стерлингов. При этом 100 миллионов будет потрачено на рекламную кампанию, это около 120 миллионов долларов. Она обещает быть самой масштабной в стране.

- Я не могу вспомнить более масштабную рекламную кампанию, чем эта, со времен Второй мировой войны. Это огромные средства для рекламной кампании, - заявил газете источник в казначействе.

Также отмечается, что министр внешней торговли Великобритании Элизабет Трасс должна встретиться с послом США в Великобритании Вуди Джонсоном. Политики намерены провести переговоры о торговой сделке. В августе Трасс отправится на переговоры с министром внешней торговли США Уилбуром Россом в Вашингтон.

Напомним,что Борис Джонсон ранее заявлял о недостаточной готовности Великобритании к выходу из ЕС. При этом премьер пообещал, что к 31 октября выход из состава Евросоюза состоится.

ИСТОЧНИК KP.RU