ЦБ отозвал лицензию у банка «Ассоциация»

СЕГОДНЯ 11:07 2019-07-29T11:07:51+03:00

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Центробанк в понедельник утром, 29 июля отозвал лицензию у нижегородского банка «Ассоциация». Финансовый регулятор уличил банк в неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. «Ассоциации» занимала 170 место по величине активов в банковской системе страны.

На счетах «Ассоциации», которые открыты в иностранном банке, отсутствует более 3,8 миллиардов рублей, что в два раза превышает объем собственных средств банка. Руководство кредитной организации этот факт подтвердило. ЦБ направил предписание создать резервы на возможные потери по фактически несуществующим денежным требованиям к иностранному банку в размере 100%. В итоге его исполнение привело к полной утрате банком собственных средств.

ЦБ намерен передать в правоохранительные органы данные об операциях «Ассоциации», имеющие нарушения закона, которые могут привести к уголовной ответственности. Банк является участником системы страхования вкладов.

Напомним, что на прошлой неделе ЦБ отозвал лицензию у «РАМ банка».

ИСТОЧНИК KP.RU