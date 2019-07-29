Эксперты составили рейтинг причин летних ДТП

СЕГОДНЯ 11:29 2019-07-29T11:29:45+03:00

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Эксперты назвали самые распространенные причины летних ДТП. В топ не попали такие, казалось бы очевидные, как превышение скорости или даже недостаток опыта вождения. Летние аварии чаще всего происходят, как кажется, на пустом месте. На самом деле причины вполне конкретны и зачастую связаны не напрямую с движением машины, а с вниманием водителя. Рейтинг летних факторов ДТП возглавляют:

1. Слепящий свет

2. Насекомые

3. Дорожный транс

4. Животные

5. Пассажиры

Первое место ожидаемо держит яркое летнее солнце. Слепящий свет вызывает слезы, рефлекторное закрытие глаз, а отражаясь от дороги может скрывать находящиеся на ней объекты. Чтобы внезапно не встретиться с обгонщиком по встречке или переходящим пешеходом лучше всего следовать правилу «не видишь — не едь».

Далее идет мелкая летучая и, вероятно, способная укусить живность. Попытка выгнать осу из салона на ходу очень часто приводит либо к укусу, либо к аварии, а зачастую к обоим сразу, сообщает сайт телеканала «Звезда».

На третьем месте такое опасное состояние водителя как транс. На хорошей дороге, с низкой плотностью машин и заметных объектов водитель зачастую начинает «залипать», принимая минимальное участие в управлении. Однако в этом состоянии реакция крайне снижена и ДТП может вызвать даже простейшая ситуация, требующая быстрых действий.

Четвертое место по популярности держат животные. Тут все просто: не пропустить животное большинство водителей жалеют, а попытка сделать это на высокой скорости почти всегда приводит не привыкших к резким маневрам водителей в неконтролируемый занос.

Ну и, наконец, наиболее распространенная среди женщин причина: пассажиры, особенно дети. Отвлечение на плачущего или балующегося ребенка даже на небольших скоростях ставит под угрозу жизнь и водителя, и пассажира.

ИСТОЧНИК KP.RU