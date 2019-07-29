В сети появилось видео с собакой-ниндзя
В популярной социальной сети TikTok появилось видео с «летающей» собакой. Овчарка французского происхождения выполнила невероятный трюк в рамках «upside-down challenge». После небольшого разгона животное взбегает по отвесной кирпичной стене высотой несколько метров и сделав эффектное сальто снимает с шеста пакетик с угощением. Запись быстро собрала почти полтора миллиона лайков и множество комментариев. Вот некоторые из них:
«Как они научились скрещивать белок с собаками?»
«Моя собака бы легла под пакетом на спину и смотрела, пока не уснула бы»
«Это тизер нового Человека-паука, отвечаю»
Ранее было опубликовано видео, где российский лев Марсель пытается танцевать. Оказалось, что больше всего царю зверей по душе музыка из передачи «В гостях у сказки», которую так любили детишки 70-х годов.
Летающая собака в TikTok.
ИСТОЧНИК KP.RU