В США пассажирский поезд протаранил грузовик
В американском штате Северный Иллинойс пассажирский поезд врезался в грузовик. В результат столкновения погиб водитель грузового автомобиля, а пять пассажирских вагонов и один локомотив сошли с рельсов.
В поезде находились пять членов экипажа и около 300 пассажиров, из которых два пассажира были доставлены в местную больницу с незначительными травмами.
Как сообщает ABC New все вагоны поезда остались в вертикальном положении. На данный момент ведется работа над обеспечением альтернативного транспорта для пассажиров.
По предварительным данным ЧП произошело из-за того, что в момент инцидента сигналы пересечения работали некорректно.
Напомним, в конце марта сайт kp.ru рассказывал о том, что в Чуйской области поезд протаранил легковой автомобиль. Тогда жертвой катастрофы стали три человека. В числе погибших была полуторагодовалая девочка, которая получила травмы, несовместимые с жизнью и умерла по пути в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU