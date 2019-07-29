2019-07-29T13:12:55+03:00
Происшествия

В США пассажирский поезд протаранил грузовик

В результате столкновения погиб один человек
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В результате столкновения погиб один человекВ результате столкновения погиб один человекФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В американском штате Северный Иллинойс пассажирский поезд врезался в грузовик. В результат столкновения погиб водитель грузового автомобиля, а пять пассажирских вагонов и один локомотив сошли с рельсов.

В поезде находились пять членов экипажа и около 300 пассажиров, из которых два пассажира были доставлены в местную больницу с незначительными травмами.

Как сообщает ABC New все вагоны поезда остались в вертикальном положении. На данный момент ведется работа над обеспечением альтернативного транспорта для пассажиров.

По предварительным данным ЧП произошело из-за того, что в момент инцидента сигналы пересечения работали некорректно.

Напомним, в конце марта сайт kp.ru рассказывал о том, что в Чуйской области поезд протаранил легковой автомобиль. Тогда жертвой катастрофы стали три человека. В числе погибших была полуторагодовалая девочка, которая получила травмы, несовместимые с жизнью и умерла по пути в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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