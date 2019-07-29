Врачам будут платить премии за своевременное выявление онкологии

СЕГОДНЯ 13:27 2019-07-29T13:27:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Минздрав предложил выделять из федерального бюджета средства на премии врачам, выявившим рак у пациентов. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно новому закону, врачи, которые смогли выявить онкологию у людей, проходящих диспансеризацию или профосмотр, будут получать дополнительную премию. При этом уточняется, что диагноз должен быть впоследствии подтвержден.

На премии врачам правительство планирует выделять 1,2 млрд рублей ежегодно. За один случай выявления онкологии будут платить одну тысячу рублей: 500 ответственному за проведение диспансеризации и 500 остальному медперсоналу.

Предварительно, закон должен вступить в силу 1 января 2020 года.

Ранее сайт Kp.ru писал о том, что в России ежегодно растет число больных раком, в среднем на 2-3%. Это подтвердил и главный онколог Минздрава Андрей Каприн. По его словам, сейчас в России на онкологическом учете стоят 3 млн 630 тысяч человек. А в прошлом году врачи обнаружили рак у 617 тысяч россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU