«Что ж вы за дебилы?»: соратник Зеленского раскритиковал идею отменить День Победы
Блогер Максим Бужанский, ставший избранным депутатом Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» заявил, что не поддержит фракцию, если она вдруг решит отменить День Победы.
- Я проголосую «против» и спрошу: «Что ж вы за дебилы?» Пусть не празднуют, горюют. Я задаю вопрос о дне, который называют днем «Памяти и примирения», а что конкретно вы помните и с кем решили примиряться? Ни один человек пока не ответил на этот вопрос. Примиряться с нынешними немцами? А зачем? С ними мы и так живем в мире. Примиряться с теми немцами, что повешены после Нюрнбергского трибунала? С ними я не согласен примиряться, - заявил депутат в интервью Страна.ua.
Он также высказался о замене георгиевской ленточки маком, уточнив, что последний выглядит «нелепо». Посетовал политик и на то, что памятник Ленину снесли «некрасиво». Он считает, что нужно было прислушаться к мнению людей и хотя бы проголосовать.
Напомним, что выборы в Верховную Раду Украины прошли 21 июля. Со значительным отрывом победу одержала партия президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа». ЦИК признал выборы состоявшимися.
ИСТОЧНИК KP.RU