«Что ж вы за дебилы?»: соратник Зеленского раскритиковал идею отменить День Победы

СЕГОДНЯ 13:47 2019-07-29T13:47:53+03:00

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Блогер Максим Бужанский, ставший избранным депутатом Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» заявил, что не поддержит фракцию, если она вдруг решит отменить День Победы.

- Я проголосую «против» и спрошу: «Что ж вы за дебилы?» Пусть не празднуют, горюют. Я задаю вопрос о дне, который называют днем «Памяти и примирения», а что конкретно вы помните и с кем решили примиряться? Ни один человек пока не ответил на этот вопрос. Примиряться с нынешними немцами? А зачем? С ними мы и так живем в мире. Примиряться с теми немцами, что повешены после Нюрнбергского трибунала? С ними я не согласен примиряться, - заявил депутат в интервью Страна.ua.

Он также высказался о замене георгиевской ленточки маком, уточнив, что последний выглядит «нелепо». Посетовал политик и на то, что памятник Ленину снесли «некрасиво». Он считает, что нужно было прислушаться к мнению людей и хотя бы проголосовать.

Напомним, что выборы в Верховную Раду Украины прошли 21 июля. Со значительным отрывом победу одержала партия президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа». ЦИК признал выборы состоявшимися.

ИСТОЧНИК KP.RU