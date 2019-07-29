Georgian Airways рассказала о миллионных убытках из-за запрета полетов в Россию

СЕГОДНЯ 14:09 2019-07-29T14:09:05+03:00

В авиакомпании сообщили, что обратились к правительству Грузии с просьбой оказать финансовую помощь

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Авиакомпания Georgian Airways потеряла около 25 миллионов долларов из-за приостановки прямого авиасообщения между Грузией и Россией. Соответствующие заявление сделал авиаперевозчик, который отметил, что такие потери были существенным ударом по компании и поставили ее в сложное финансовое положение.

«Авиакомпании пришлось возвращать порядка 80% уже реализованных билетов. Кроме того, резко сократилось число желающих купить билеты, из-за чего авиакомпания в общей сложности понесла ущерб примерно в 25 миллионов долларов », - говорится в сообщении Georgian Airways.

Менеджмент авиакомпании обратился к правительству Грузии с просьбой оказать финансовую помощь компании, находящейся в сложном положении. Как сообщили в Georgian Airways, кабмин принял решение частично компенсировать ущерб авиаперевозчика.

Напомним, ранее в Грузии сообщили о готовности выделить около 1,2 миллиона евро в рамках субсидирования транзитных авиарейсов из России в Тбилиси и Батуми с пересадкой в Ереване. Соответствующее постановление было принято правительством республики 25 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU