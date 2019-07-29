2019-07-29T14:14:34+03:00
Экономика

Курс евро превысил 70 рублей

Доллар остановился на уровне 63 рубля 50 копеек
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Курс евро на 30 июля составил 70,6417 рубляКурс евро на 30 июля составил 70,6417 рубляФото: REUTERS
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Центральный банк установил официальный курс доллара и евро на 30 июля. По данным регулятора, курс европейской валюты составил 70,6417 рубля. Это на 33 копейки выше предыдущего показателя.

Официальный курс доллара также вырос. Его стоимость повысилась на 39 копеек и достигла отметки в 63,5210 рубля.

Исходя из этого, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) также увеличилась. По данным ЦБ, она прибавила в цене 36 копеек и составила 66,7253 рубля.

Напомним, в среднем за этот год курс евро составляет 70-76 рублей. Курс доллара, в свою очередь, варьируется от 63 от 66 рублей. Ранее в Минэкономразвития говорили о том, что в ближайшие пару лет стоимость доллара точно расти не будет. Прогноз Минэкономразвития на этот год - 65,1 рубля за доллар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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