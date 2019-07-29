Курс евро превысил 70 рублей

СЕГОДНЯ 14:14 2019-07-29T14:14:34+03:00

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Центральный банк установил официальный курс доллара и евро на 30 июля. По данным регулятора, курс европейской валюты составил 70,6417 рубля. Это на 33 копейки выше предыдущего показателя.

Официальный курс доллара также вырос. Его стоимость повысилась на 39 копеек и достигла отметки в 63,5210 рубля.

Исходя из этого, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) также увеличилась. По данным ЦБ, она прибавила в цене 36 копеек и составила 66,7253 рубля.

Напомним, в среднем за этот год курс евро составляет 70-76 рублей. Курс доллара, в свою очередь, варьируется от 63 от 66 рублей. Ранее в Минэкономразвития говорили о том, что в ближайшие пару лет стоимость доллара точно расти не будет. Прогноз Минэкономразвития на этот год - 65,1 рубля за доллар.

ИСТОЧНИК KP.RU