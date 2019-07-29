AliExpress будет продавать товары в магазинах России

СЕГОДНЯ 14:21 2019-07-29T14:21:29+03:00

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AliExpress начал работу с малым и средним бизнесом. Крупнейший зарубежный маркетплейс будет поставлять свои товары в российские магазины. Площадка станет оптовым поставщиком наиболее популярных товаров для розничных сетей.

Однако первое время в продаже появится сезонный ассортимент, а также товары для дома, сада и одежда. По прогнозам аналитиков, за год доля продаж по такой модели может составить 10% в обороте российского бизнеса платформы.

О планах AliExpress «Ведомостям» рассказал представитель компании Антон Пантелеев. Он уточнил, что пока компания будет сама договариваться о партнерстве. Потом планируется создать специальное приложение.

По прогнозам аналитиков, за год доля таких продаж по новой модели может составить 10% в обороте российского бизнеса маркетплейса.

ИСТОЧНИК KP.RU