2019-07-29T14:21:29+03:00
Общество

AliExpress будет продавать товары в магазинах России

Маркетплейс первое время будет поставлять сезонный ассортимент
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
AliExpress будет продавать товары в магазинах РоссииAliExpress будет продавать товары в магазинах РоссииФото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

AliExpress начал работу с малым и средним бизнесом. Крупнейший зарубежный маркетплейс будет поставлять свои товары в российские магазины. Площадка станет оптовым поставщиком наиболее популярных товаров для розничных сетей.

Однако первое время в продаже появится сезонный ассортимент, а также товары для дома, сада и одежда. По прогнозам аналитиков, за год доля продаж по такой модели может составить 10% в обороте российского бизнеса платформы.

О планах AliExpress «Ведомостям» рассказал представитель компании Антон Пантелеев. Он уточнил, что пока компания будет сама договариваться о партнерстве. Потом планируется создать специальное приложение.

По прогнозам аналитиков, за год доля таких продаж по новой модели может составить 10% в обороте российского бизнеса маркетплейса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24