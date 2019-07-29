Совет Федерации намерен лечить больше редких болезней за счет средств бюджета

СЕГОДНЯ 14:51 2019-07-29T15:08:56+03:00

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Совет Федерации намерен расширить список редких заболеваний, лечение которых финансируется из бюджета, сообщил председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Сроки планируемых изменений пока не названы.

Орфанными заболеваниями называются особо редкие патологии, преимущественно генетические. Это болезни, которые встречаются не чаще чем 1 случай на 10 тысяч человек. С момента образования российского списка редких заболеваний он был увеличен в два с половиной раза, с 86 патологий в 2008 году, до 215 в 2014 году, сообщает сайт m24.ru.

Проблема орфанных заболеваний именно в их низкой распространенности. Отсутствие большого материала для исследований и мизерный рынок для медицины делает изучение и производство лекарств для этих болезней абсолютно непривлекательным, как для ученых, так и для фармацевтических компаний. Из-за этих особенностей проблему приходится решать государственным и некоммерческим организациям всего мира.

ИСТОЧНИК KP.RU