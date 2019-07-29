2019-07-29T16:10:44+03:00
Общество

Названы самые востребованные вакансии для начинающих специалистов

Среди них официанты, мерчендайзеры и грузчики
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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сервис поиска работы составил рейтинг самых востребованных вакансий для студентовсервис поиска работы составил рейтинг самых востребованных вакансий для студентовФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Сервис быстрого поиска работы и специалистов Worki составил рейтинг самых востребованных вакансий для студентов.

Согласно исследованию, больше всего работодатели ищут официантов. Именно эта вакансия стала самой популярной в категории «без опыта работы». Количество объявлений выросло на 40,7% по сравнению с первым кварталом 2019 года.

Также работодатели не оставляют попыток найти мерчендайзеров и грузчиков. Количество вакансий по этим профессиям увеличилось на 26% и 19% соответственно.

В топ самых популярных вакансий также неожиданно попали страховые агенты. По всей видимости, это связано с тем, что летом люди чаще оформляют туристические страховки. Из-за нехватки персонала работодатели готовы брать на работу даже начинающих специалистов и самостоятельно их обучать.

Топ-5 самых востребованных вакансий для студентов:

1.Официант

2.Мерчендайзер

3.Грузчик

4.Разнорабочий

5.Водитель-курьер

Сервис также определил среднюю зарплату, которую получают студенты без опыта работы. Больше всего платят торговым представителям в банке. Их зарплата составляет 50 698 рублей. Чуть меньше (38 144) получают страховые агенты. А на третьем месте, как это ни удивительно, оказались водители-курьеры. Им в среднем платят 32 868.

Топ-5 самых оплачиваемых профессий для начинающих специалистов

1.Торговый представитель в банке (50 698)

2.Страховой агент (38 144)

3.Водитель-курьер (32 868)

4.Рабочий (32 201)

5.Упаковщик (31 417)

ИСТОЧНИК KP.RU

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