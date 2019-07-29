Мосгорсуд освободил подельницу полковника Захарченко из-под стражи
Московский городской суд смягчил приговор в отношении подельницы экс-полковника Дмитрия Захарченко, бывшего финансового директора Нота-банка Галины Марчуковой, которая была признана виновной по делу о растрате 350 миллионов рублей.
Ее освободили из-под стражи в понедельник, 29 июля, с учетом времени, проведенном в следственном изоляторе и под домашним арестом.
"Считать приговор отбытым, отпустить Марчукову в зале суда", — цитирует РИА Новости судью.
Сайт kp.ru писал, что дело экс-финдиректора слушалось в особом порядке, поскольку она полностью признала вину и активно сотрудничала со следствием. Именно благодаря показаниям Марчуковой, правоохранителям удалось раскрыть схему хищения 25 миллиардов рублей и уличить Дмитрия Захарченко в преступлениях.
Останкинский суд Москвы приговорил обвиняемую к 3 годам и 4 месяцам колонии общего режима, а также к штрафу в размере 700 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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