Мосгорсуд освободил подельницу полковника Захарченко из-под стражи

СЕГОДНЯ 15:36 2019-07-29T15:36:36+03:00

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Московский городской суд смягчил приговор в отношении подельницы экс-полковника Дмитрия Захарченко, бывшего финансового директора Нота-банка Галины Марчуковой, которая была признана виновной по делу о растрате 350 миллионов рублей.

Ее освободили из-под стражи в понедельник, 29 июля, с учетом времени, проведенном в следственном изоляторе и под домашним арестом.

"Считать приговор отбытым, отпустить Марчукову в зале суда", — цитирует РИА Новости судью.

Сайт kp.ru писал, что дело экс-финдиректора слушалось в особом порядке, поскольку она полностью признала вину и активно сотрудничала со следствием. Именно благодаря показаниям Марчуковой, правоохранителям удалось раскрыть схему хищения 25 миллиардов рублей и уличить Дмитрия Захарченко в преступлениях.

Останкинский суд Москвы приговорил обвиняемую к 3 годам и 4 месяцам колонии общего режима, а также к штрафу в размере 700 тысяч рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/582767" frameborder="0"></iframe> Полковник Дмитрий Захарченко заявил "КП", что не признает свою вину.Высокопоставленного полицейского привезли в Пресненский суд, чтобы избрать меру пресеченияПавел КЛОКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU