Легкомоторный самолет упал на дорогу в Италии

СЕГОДНЯ 15:59 2019-07-29T16:00:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 29 июля, легкомоторный самолет упал на автостраду вблизи итальянского города Алессандрия. В результате инцидента погиб пилот, личность которого пока не установлена.

Самолет упал на автодорогу А-26, которая соединяет североитальянские области Лигурия и Пьемонт.

Очевидцев сообщают, что самолет совершил рискованный маневр и упал на резервную полосу. При этом он не задел ни одного автомобиля.

Представители местных правоохранительных органов сообщила, что потерпевших могло быть гораздо больше, но авиакатастрофа произошла утром, когда движение на автотрассе было не слишком оживленным. На данный момент на месте происшествия работают пожарные и сотрудники полиции.

Накануне, 28 июля, небольшой одномоторный самолет упал на жилой дом в районе американского штата Северная Каролина. Жертвами крушения стали два человека, включая пилота, еще один пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU