«Хочется чтобы слова и бумажки не расходились с реальной жизнью»: Путин обсудил с главой ФАС тарифы ЖКХ

СЕГОДНЯ 16:12 2019-07-29T16:17:24+03:00

Игорь Артемьев также рассказал об увеличении конкуренции и борьбе с картелями

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Владимир Путин встретился с главой Федеральной антимонопольной службы Игорем Артемьевым. В ходе встречи были обговорены тарифы ЖКХ, развитие конкуренции и успехи в борьбе с картелями.

Первый пункт повестки был описан Артемьевым как решенный. Он рассказал о 12 «дырках» в законодательстве, остававшихся с 90-х годов. К 2019 все лазейки в законодательстве были полностью устранены.

«Когда тариф будет ниже обоснованного, и нужно будет повышать тарифы выше инфляции, для этого потребуется согласие Федеральной антимонопольной службы, и мы будем нести перед Вами полную ответственность. Та история, которая продолжалась 20 лет в связи с теми законами 90-х годов, завершена.», - доложил глава ФАС.

Коммерцию в стране глава службы предложил укрепить путем законодательного слияния Майских указов с недавним Указом о конкуренции. За счет реализации Указа о конкуренции в нацпроектах Артемьев надеется вывести максимальное количество средств в оборот, избегая их присвоения. Президент выразил опасение в повышении цен из-за этого решения, но глава ФАС заверил его, что повышение затронет только начальную стадию распределения бюджета, а в долгосрочной перспективе, напротив, снизит расходы. После этого инициативу Путин одобрил.

Ситуацию с картелями Артемьев охарактеризовал как тяжелую, Россия теряет из-за сговоров около двух процентов ВВП.

«Картелей тысячи, наиболее «засоренные» картелями отрасли – это фармацевтическая промышленность и дорожное строительство. Там сговариваются практически в 80–90 процентах государственных объявленных торгов.», - рассказал глава ФАС.

Служба подготовила и согласовала вместе с предпринимателями и силовыми структурами новый закон, который позволит массово бороться с этими явлениями. Принят он будет, вероятно, уже этой осенью.

«Хорошо. Но мне бы очень хотелось, чтобы слова и бумажки, которые производятся в большом количестве на разных уровнях, не расходились с сутью тех решений, которые принимаются; чтобы люди видели, что эти решения работают в реальной жизни», - подвел итог встречи Владимир Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU