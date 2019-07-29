2019-07-29T16:23:55+03:00
Политика

Постпред Зеленского заявил о необходимости санкций из-за Крымского моста

По словам Корничева, западные партнеры должны понимать, что Киев «будет реагировать на такие вещи» в Крыму
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Фото: инфоцентр "Крымский мост"Фото: инфоцентр "Крымский мост"
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Киев должен серьезно рассмотреть вопрос введения крымских санкций с возможным изменением законодательства. Соответствующие заявление сделал постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич.

«Думаю, что вопрос крымских санкций мы должны на уровне Украины очень серьезно обсудить. Возможно, тоже внести определенные изменения в законодательство», - сказал он, подчеркнув, что речь может идти о привлечении к ответственности за невыполнение ограничительных мерах, чтобы западные партнеры понимали, что Киев «будет реагировать на такие вещи».

Кориневич отметил, что имеет в виду введение ограничений против компаний, которые участвовали в строительстве Крымского моста. При этом постпред президента заявил, что сейчас есть площадка для того, чтобы ситуацию санкций по Крыму изменить и улучшить.

«Украина делала то, что могла делать в той ситуации. Но могли ли мы действительно не допустить строительство этого моста? Наверное, нет», - заключил он.

Напомним, накануне, 24 июля, украинское правительство предложило Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) незалежной расширить санкции против Москвы, добавив в «черный список» Киева 24 российских компании, имеющих отношение к строительству газопровода «Краснодарский край — Крым» и добыче углеводородов на полуострове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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