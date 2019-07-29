СЕГОДНЯ 16:23 2019-07-29T16:23:52+03:00

Под прикрытием авиации международной коалиции происходит разграбление сырьевых объектов в Заефратье

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На территории Сирии находятся свыше 3500 сотрудников частных военных компаний США, которые грабят нефтяные объекты республики под прикрытием авиации международной коалиции. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Сергей Рудской.

"Помимо подготовки боевиков американские структуры в Сирии заняты разграблением принадлежащих законному сирийскому правительству нефтяных объектов и месторождений в Заевфратье", - сообщил генерал-полковник.

Согласно его данным, численность сотрудников американских ЧВК в республике продолжает увеличиваться. Организована регулярная добыча и продажа сирийской нефти с месторождений Конако, Эль-Омар и Танак.

"Попросту происходит разграбление национальных богатств Сирии", - цитирует ТАСС Рудского.

Начальник управления Генштаба подчеркнул, что значительная часть доходов от контрабанды такого сырья уходит на подкуп арабских шейхов, разжигание антиправительственных настроений и содержание боевиков.

Сайт kp.ru писал, что ранее США уже уличали в финансировании террористов и эвакуации полевых командиров таких бандформирований.

ИСТОЧНИК KP.RU