2019-07-29T16:56:22+03:00
Политика

Минобороны восстановит расформированные Горбачевым и Сердюковым подразделения

Генерал-майор общевойсковой армии сообщил, что такие меры повысят технические возможности военных объединений
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Минобороны восстановит расформированные при Горбачеве и Сердюкове подразделенияМинобороны восстановит расформированные при Горбачеве и Сердюкове подразделенияФото: Минобороны РФ
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Понтонно-мостовые полки и отдельные ремонтно-восстановительные батальоны в этом году вновь появятся в составе Вооруженных сил России для повышения технических возможностей армии. Об этом сообщил командующий 2-й гвардейской общевойсковой армией генерал-майор Андрей Колотовкин.

«В этом году в армии сформирован собственный ремонтный батальон, что, несомненно, повысит технические возможности объединения при выполнении учебно-боевых задач в полевых условиях», — рассказал он в интервью газете «Красная звезда», добавив, что в боевой обстановке важно иметь под рукой подразделения, способные быстро ввести в строй танк, потерявший на мине гусеничную ленту.

Колотовкин также сообщил, что недавно в российской армии появился и свой инженерный полк, который был оснащён понтонным парком ПП-91 нового образца.

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал о комплексных учениях отдельного морского инженерного полка Черноморского флота.

СПРАВКА «КП»

Большая часть Понтонно-мостовых соединений была расформирована в 1989 году при первом и единственном президенте СССР Михаиле Горбачёве. Ремонтно-восстановительные батальоны исчезли в 2008 году по решению экс-министра обороны Анатолия Сердюкова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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