2019-07-29T17:05:38+03:00
Звезды

Супруг Инны Чуриковой рассказал, как готовится к выписке артистки

Мужчина подготовил для нее сюрприз
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Инна Чурикова идет на поправку и готовится к выпискеИнна Чурикова идет на поправку и готовится к выпискеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Народна артистка СССР Инна Чурикова пошла на поправку и готовится к выписке из больницы. Сейчас актриса пребывает в хорошем настроении и уже готовится снова выйти на сцену.

Супруг Инны Михайловны рассказал, что она старательно следует всем рекомендациям врачей и настраивается на выздоровление.

«Врачи сказали, что нужно вести активный образ жизни. Советуют больше двигаться и гулять. Она следует рекомендациям — прогуливается по замечательному парку Склифа», - цитирует Глеба Анатольевича сайт mk.ru.

Мужчина признался, что хочет порадовать супругу приятным подарком и готовит для нее сюрприз.

«Вот хочу ее порадовать. Она любит разные цветы, главное, чтобы были свежими. Моя задача — к выписке купить букет свежих цветов», - поделился Глеб Анатольевич.

Напомним, 19 июля во время спектакля в театре «Русская песня» Инна Чурикова упала со сцены. Директор театра «Ленком» Марк Варшавер немедленно вызвал врачей «скорой помощи», которые увезли артистку в НИИ Склифосовского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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