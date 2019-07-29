«Панцирь» для Арктики: первые комплексы ПВО встали на дежурство на Северном флоте

СЕГОДНЯ 17:11 2019-07-29T17:11:19+03:00

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Первый дивизион противовоздушного комплекса «Панцирь-С1» заступил на боевое дежурство на Северном флоте, в Кольском соединении ПВО. «Панцири» поступают на флот с конца 2018 года.

По сообщению пресс-службы министерства обороны, учитывая сложный рельеф местности на Кольском полуострове, где находятся основные силы Северного флота, «Панцирь-С» является наиболее действенной системой, которая обеспечивает противовоздушную оборону военных объектов, сообщает сайт телеканала «Звезда».

«Панцирь-С1» - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного и морского базирования. Оснащен тремя локаторами, системой обнаружения, сопровождения и управления огнем, ракетами и 30-миллиметровой пушкой. Основное предназначение комплекса - прикрытие систем ПВО дальнего радиуса действия и других наземных объектов, кораблей, а также колонн на марше. Дальность поражения целей - 1,2 - 20 километров на высоте от 15 метров до 15 километров. Может на ходу уничтожать цели со скоростью до 1000 м/с и работать в составе синхронизированной батареи из 4-6 машин.

ИСТОЧНИК KP.RU