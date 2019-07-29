2019-07-29T17:45:17+03:00
Происшествия

В Германии мужчина столкнул под поезд мать с ребенком

Мальчика спасти не удалось
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Германии мужчина столкнул под поезд мать с ребенкомВ Германии мужчина столкнул под поезд мать с ребенкомФото: Социальные сети
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На вокзале во Франкфурте-на-Майне задержан мужчина, которого подозревают в том, что он столкнул под проезжающий поезд ребенка. В результате мальчик погиб.

«Предполагаемый преступник, 40-летний мужчина, впоследствии вышел из здания вокзала. Его поймали прохожие и удерживали до прибытия полиции», - говорится в пресс-релизе полиции.

Правоохранительные органы информировали, что мужчина столкнул женщину с ребёнком на пути перед подъезжающим высокоскоростным поездом ICE. Мальчика спасти не удалось, а мать госпитализирована.

На место прибыла полиция и пожарные, а также 16 машин скорой помощи и вертолет. Свидетели инцидента сообщают, что некоторым людям, которые видели произошедшие, потребовалась медицинская помощь.

На данный момент задержанного мужчину допрашивают.

В Германии мужчина столкнул под поезд мать с ребенком Фото: социальные сети

В Германии мужчина столкнул под поезд мать с ребенкомФото: социальные сети

Напомним, два года назад в Берлине мужчина столкнул под поезд метро 20-летнюю девушку, которая сделала замечание неизвестному.

ИСТОЧНИК KP.RU

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