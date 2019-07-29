В Грузии раскритиковали идею запусить международные рейсы из Абхазии

СЕГОДНЯ 17:44 2019-07-29T17:44:48+03:00

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МИД Грузии заявил, что запуск международных рейсов из Сухумского аэропорта Абхазии противоречит правилам международной организации гражданской авиации (ICAO) и грузинскому законодательству.

Аэропорт Сухуми был закрыт в 1933 году. После этого руководство Абхазии не раз предпринимало попытки восстановить аэропорт и наладить авиаперелеты. Однако всякий раз они заканчивались неудачей.

В июле этого года президент Абхазии Рауль Хаджимба вновь заговорил о восстановлении аэропорта и запуске из него международных рейсов. Но сейчас это сделать невозможно, так как Грузия до сих пор не признала независимость Абхазии. Тбилиси рассматривает Абхазию как область «оккупированную российскими войсками». Поэтому, по грузинскому законодательству, на территории Абхазии действует «особенный правовой режим, который запрещает осуществление международных рейсов на оккупированных территориях».

ICAO также признает Абхазию частью Грузии, поэтому организация не может разрешить международное авиасообщение без согласия Тбилиси, передает РИА Новости.

- Ни одна авиакомпания не сможет осуществлять международные воздушные перевозки в аэропорту Сухуми до тех пор, пока Грузия не примет решение об этом и грузинская сторона не будет осуществлять надзор за безопасностью полетов, - говорится в сообщении ICAO.

ИСТОЧНИК KP.RU