2019-07-29T18:09:18+03:00
Происшествия

В Судане расстреляли мирных демонстрантов: погибли пять человек

Огонь по собравшимся вели снайперы, сообщает оппозиция
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Во время мирной демонстрации в Судане убиты пять человекВо время мирной демонстрации в Судане убиты пять человекФото: REUTERS
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В Судане неизвестные открыли огонь по участникам мирной демонстрации. Инцидент произошел в понедельник, 29 июля, в городе Эль-Обейд провинции Северный Кордофан. На данный момент известно о пятерых погибших, четверо из которых - студенты.

Данные о жертвах предоставил оппозиционный комитет врачей республики. Согласно его информации, огонь по толпе открыли снайперы. Другие детали происшествия не приводятся, сообщает агентство France Presse.

Сайт kp.ru писал, что в ночь на 11 апреля 2019 года в Судане состоялся государственный переворот. Группа военных во главе с министром обороны арестовала президента Омара аль-Башира, который находился у власти несколько десятков лет, и взяла управление страной в свои руки.

Парламент был распущен, действие конституции приостановлено. Оппозиционеры выступили за скорейшее формирование гражданского правительства и начали забастовку.

В Судане произошел военный переворот.Президент Судана Омар аль-Башир, возглавляющий страну 30 лет, уйдет в отставку, некоторые действующие и бывшие должностные лица арестованы

ИСТОЧНИК KP.RU

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