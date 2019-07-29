В Судане расстреляли мирных демонстрантов: погибли пять человек

СЕГОДНЯ 18:09 2019-07-29T18:09:18+03:00

Во время мирной демонстрации в Судане убиты пять человек Фото: REUTERS

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В Судане неизвестные открыли огонь по участникам мирной демонстрации. Инцидент произошел в понедельник, 29 июля, в городе Эль-Обейд провинции Северный Кордофан. На данный момент известно о пятерых погибших, четверо из которых - студенты.

Данные о жертвах предоставил оппозиционный комитет врачей республики. Согласно его информации, огонь по толпе открыли снайперы. Другие детали происшествия не приводятся, сообщает агентство France Presse.

Сайт kp.ru писал, что в ночь на 11 апреля 2019 года в Судане состоялся государственный переворот. Группа военных во главе с министром обороны арестовала президента Омара аль-Башира, который находился у власти несколько десятков лет, и взяла управление страной в свои руки.

Парламент был распущен, действие конституции приостановлено. Оппозиционеры выступили за скорейшее формирование гражданского правительства и начали забастовку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/702494" frameborder="0"></iframe> В Судане произошел военный переворот.Президент Судана Омар аль-Башир, возглавляющий страну 30 лет, уйдет в отставку, некоторые действующие и бывшие должностные лица арестованы

ИСТОЧНИК KP.RU